بسبب "هرمونات".. أخصائي نفسي: المرأة أكثر عرضة للاكتئاب من الرجل

أكد الدكتور سعيد عبدالعظيم محمد، أخصائي الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن هناك دراسات كثيرة حول التقلبات المزاجية والنفسية مع تغيير فصول السنة، مشيرا إلى أن هذه الدراسات تعتمد على اقتراب أو ابتعاد موقع كوكب الأرض عن الشمس والقمر، وتأثير ذلك على التغيرات المزاجية لكل الكائنات الحية.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن دول شمال أوروبا والدول الاسكندنافية مثل السويد والنرويج وفنلندا تمضي بعض شهور السنة في ظلام، لذلك نجد أن أعلى نسب حالات الاكتئاب الموسمي توجد في هذه الدول وأن حوالي 25% منهم يقبلون على الانتحار، رغم أن هذه الدول على قدر كبير من الانتعاش الاقتصادي.

وأشار أخصائي علم النفس، أن المرأة تعاني من أمراض الاكتئاب ضعف الرجل لوجود اختلافات بيولوجية بينهما، بسبب اختلاف هرمونات المرأة عن الرجل، وأكثر فترات تعرضها لذلك تكون عند فترة بداية الدورة الشهرية ونهايتها، و فترة الحمل والوضع حيث ترتفع نسبة بعض الهرمونات وتتفاعل مع المخ.