حذاء "جيمي شو" الجديد ينجح في اقتحام خزانات أشهر النجمات والفاشينيستات تحدت الحدود التقليدية للتصميم واستخدمت مواد فاخرة تحدت الحدود التقليدية للتصميم واستخدمت مواد فاخرة

منذ تأسيسها قبل 22 سنة، استطاعت علامة جيمي شو أن تحتلّ مكانة بارزة ضمن أكثر العلامات التجارية فخامة في العالم، بتصميم وابتكار قطع مرغوبة من قبل الجميع، بما في ذلك حقائب اليد، والمنتجات الجلدية الصغيرة، والأوشحة، والنظارات الشمسية، والأحزمة، والعطور والأحذية، وهذه المرة، أضافت إلى قائمة منتجاتها المرغوبة أحذية رياضية مغطاة بالألماس اللامع.

وقامت جيمي شو بطرح أحدث زوج من الأحذية الفاخرة في الشهر الماضي، وبفضل تصميمه الفريد من نوعه و الملفت للأنظار نجح في اقتحام خزانات أشهر النجمات و الفاشينيستات في فترة قصيرة، وبحسب المديرة الإبداعية ساندرا تشوي فإن السبب وراء شعبية هذه الأحذية الرياضية الفاخرة هو أنها تحدت الحدود التقليدية لتصميم الأحذية من خلال استخدام مواد فاخرة وتقديمها في صور ظلية مبتكرة.

وتميز أول تصميم من هذه الأحذية الرياضية الماسية المرصعة بالكريستال من سواروفسكي والذي تم إطلاقه في العام الماضي؛ والمتاح للنساء والرجال على حد سواء؛ كونه مرصعًا بـ 4546 حبة من كريستالات سواروفسكي مع نعل يشبه البلور الشفاف مع أربطة فضية لامعة.

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ويأتي الزوج الجديد بنعل مزدوج مبتكر؛ حيث تم ربط النعل الكلاسيكي المسطح مع الجزء العلوي للحذاء، والذي يتم بدوره وضعه داخل نعل شفاف ابتكاري مصنوع من قالب بلاستيكي خاص؛ ما يجعل كل حذاء مرنًا قدر الإمكان.

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وفي حديثها عن الأمر قالت المصممة: "بالنسبة لأحذية جيمي الأولى الفاخرة، تخيلنا كيف سيكون شعورك عند ارتداء حذاء فاخر مزين بألماس متعدد الأوجه، مركزين على الإحساس بالخفة والراحة والوضوح الذي تعكسه الزوايا المختلفة"، وأضافت: "لقد ولدت هذه الأحذية الجديدة من هذه الفكرة".

أحذية دياموند الجديدة هي مزيج من الفخامة والراحة وتأتي في عدد من الأنماط، كالجلد الملون باللونين الأبيض والفضي للنساء، والعنبر والأسود والأزرق البحري والأبيض للرجال، و هناك أيضًا إصدار محدود بطبعة الثعبان مطلي باللون الفضي.

أما سعرها فيتراوح بين 3900 دولار و5500 دولار حسب النمط، ويمكننا القول إنها الحذاء المثالي الذي ستعشقه العروس العصرية.

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