كيف تقدم حليب الأبقار لرضيعك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية الوالدين من تقديم حليب الأبقار بشكل خالص في كوب أو زجاجة الرضاعة لطفلهم الرضيع خلال عامه الأول.

وعللت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والأطفل ذلك بأن المحتوي العالي من البروتينات لحليب الأبقار على صلة بزيادة وزن الطفل في وقت لاحق من عمره، فضلا عن أن تركيبة الحليب البقري تشكل عبئا على الكلى. ويسري هذا أيضا على لبن الماعز.

ومع ذلك يمكن إضافة حليب الأبقار إلى وجبات الرضع الصلبة كوجبة الحبوب، مع مراعاة ألا تزيد الكمية عن 200 مللي لتر يوميا.