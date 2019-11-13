حاربي متاعب الدورة الشهرية بهذا الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "وومان" النمساوية أن الزعفران لا يُضفي على الطعام نكهة مميزة فحسب، بل يتمتع أيضا بفوائد صحية جمّة، خاصة للمرأة.

وأوضحت المجلة المعنية بشؤون المرأة أن شاي الزعفران يعد سلاحا فعالا لمحاربة متاعب الدورة الشهرية؛ حيث إنه يحتوي على المواد الفعالة "كروسين" و"كروسيتين" و"سافرانال"، والتي تعمل على مواجهة التقلصات، وإعادة التوازن للهرمونات.

وأضافت "وومان" أن شرب شاي الزعفران بانتظام يساعد في انتظام الدورة الشهرية، كما أنه يعمل على تخفيف المتاعب الصحية المصاحبة لمرحلة انقطاع الطمث (سن اليأس).