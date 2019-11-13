فيديو.. سيدة تتفاجأ بنمو أنفها بعد إجراء جراحة تجميلية لتصغيرها

في حالة فريدة من نوعها، فقد واجهت سيدة أمريكية، حدث نادر عندما استمرت أنفها في النمو على الرغم من خضوعها لعملية تجميل لتصغير الأنف منذ 8 أعوام، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقامت جيزيلا خواريز، وهي أم لثلاثة بنات تعيش بالولايات المتحدة، بإيضاح حالتها، فقد خضعت لجراحة تصحيح أنفها قبل 8 أعوام وأجرت جراحتين بها، ثم لاحظت في الفترة الأخيرة أن أنفها تتضخم مع الشعور بألم فيها.

وقالت خواريز خلال لقاء لها في برنامج تلفزيوني، إنها عندما ذهبت للطبيب المختص لم يكن لديه تشخيص كاف لحالتها، وأرجح أن يكون السبب وراء ذلك التضخم ورمًا حميدًا أو خبيثًا في الأوعية الدموية.

Advertisements

وقام الأطباء المعالجين لها بوضع خطة لعلاجها تتضمن فحصها البدني بصفة مستمرة، للوقوف على ما يدور داخل أنفها وكيف ينمو، وذلك من أجل التشخيص السليم لتلك الحالة سواء كانت عبارة عن عدوى أو التهابات في الأنسجة، أو ورم تحت الجلد، أو تكون حالتها غير قابلة للتشخيص والعلاج.