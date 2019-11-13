لتقديم النقود لمعجباته.. رجل صيني يبيع طفلته مقابل 11 ألف دولار

قد تجبرك الظروف أحيانًا للوقوع بالأخطاء، ولكن هناك أخطاء لا تغتفر، والتي من شأنها تتخطى بها إنسانيتك، وتترك ضميرك، لهثًا وراء شهواتك ورغباتك.

مؤخرًا قرر رجل صيني، يدعى "لو" عرض طفلته للبيع، مقابل 11 ألف دولار، من أجل الاستفادة بمبلغ البيع، لتقديمها لنجماته المُفضلة، وهن مشاهير "السوشيال ميديا"، اللاتي يقدمن مقاطع الفيديو من خلال خاصية "البث المباشر".

وحسبما ذكرت صحيفة "ستريت ميتروبوليس ديلي" الصينية، تعود أحداث القصة إلى فبراير الماضي، عندما أدعى الرجل إنه لا يستطيع الاعتناء بطفلته عقب مغادرة زوجته منزل الزوجية، لينجح في النهاية للوصول لزوجين من خلال وسطاء، لشراء الطفلة.

والتقى "لو" بالزوجين بالفعل، في مطلع 2019، وعقدا الاتفاق، الذي باء بالفشل في النهاية بعدما فشلا في استخراج بطاقة هوية للطفلة مستخدمين شهادة ميلاد مزورة، لتكتشف مؤامراتهما، ويواجه الأب والمشتريان حاليًا تهمة الإتجار بالبشر.