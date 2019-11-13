بنات "كارداشيان" يخطفن القلوب في حفل توزيع جوائز "بيبول تشويس"

أقيم في السّاعات الأولى من صباح يوم الإثنين حفل توزيع جوائز الـ "People's Choice Awards" لـ عام 2019 في لوس أنجلوس، وحضر هذا الحدث نخبة من أشهر نجمات هوليوود ونجمات وسائل التواصل الاجتماعيّ، وشخصيات تلفزيون الواقع، وكالعادة دائمًا أطلّت علينا النّجمات بأبهى الإطلالات وأجملهنّ.

وفازت النجمة جوين ستيفاني بجائزة "أيقونة الموضة" في الحفل، حيث ظهرت على السّجّادة الحمراء مرتدية فستانًا فخمًا من تصميم "فيرا وانغ" تميّز بصورته الهندسيّة الدراماتيكيّة وذيل طويل، جاء باللون الأبيض ونسّقته مع قفّازات مخمليّة سوداء تصل فوق الكوع، وجوارب مشبّكة طويلة، وزوج من البوت العالي حتى الفخذ.

لكنّها لم تكن الوحيدة التي لفتت الأنظار في الحفل، حيث حضرت عضوات عائلة كارداشيان الحفل بقيادة كيم التي اختارت فستان فينتاج بحمّالات السباغيتي وبصورة ظليّة ضيّقة منحوتة، مطبعًا بطبعة جلد الثعبان من فيرساتشي، أما شقيقتها الكبرى كورتني فارتدتْ بدلة بنطلون سوداء مخطّطة بتقليمات مزيّنة بالترتر اللامع من نعيم خان، نسّقتها مع صدريّة سوداء وزوج من الصّنادل السّوداء ذات الكعب المدبّب. ومن ناحية أخرى اختارت كريس جينر بدلةً سوداء من طراز "ألكسندر ماكوين" مطرزة بتطريزات لامعة على مستوى الأكتاف.

ومن جهة أخرى، خطفت النجمة الشّابّة زيندايا الأنظار بإطلالتها الأنثوية الجذّابة، متألقة بفستان أسود من قطعتين مرتبطتين بأشرطة لامعة على مستوى البطن، من توقيع "كريستوفر إسبير"، تميّز بتوب ذي حمّالة كتف واحدة وتنورة ماكسي منتفخة وأنهتْ إطلالتها بزوج من الكعب الأسود، واختارت كيلي رولاند فستان عمود من القماش الشّفّاف بتصميم هندسيّ ملفت للأنظار من مصمّمة الازياء الهولندية إريس فان هيربين. واختارت النجمة الشّابة ستورم ريد أيضًا فستاناً من المصمّمة نفسها، ولكنّه جاء قصيرًا وتدرّج بألوان الأزرق الفاتح.

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وسيطرت الإطلالات أحاديّة اللّون خصوصًا في درجات اللّونين الأسود والأبيض على السّجّادة الحمراء إلى جانب تطريزات الترتر اللامعة وبدلات البنطلون الأنيقة، التي أثبتت أنّها مناسبة لكلّ زمان.

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