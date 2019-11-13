دراسة تنصح النساء بعدم تناول العشاء متأخرا: حفاظا على القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أشارت دراسة جديدة إلى أن العشاء المتأخر والوجبات الخفيفة المسائية يضر قلوب النساء.

فوجد باحثون من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك أن النساء اللائي يتناولن المزيد من السعرات الحرارية اليومية في المساء لديهن مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب.

وشملت الدراسة الجديدة 112 امرأة، متوسط أعمارهن 33 عاما، تم تقييم صحة قلوبهن في بداية الدراسة ثم مرة أخرى بعد عام واحد، وسجلت النساء ما تم تناوله لمدة أسبوع واحد في بداية الدراسة ولمدة أسبوع واحد بعد 12 شهرًا، معظم النساء تناولن بعض الطعام بعد الساعة 6 مساءً، لكن أولئك اللائي تناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية في المساء يملن إلى أن يكون لديهن صحة فقيرة.

وفي الواقع، مع كل 1 ٪ زيادة في السعرات الحرارية المستهلكة بعد الساعة 6 مساء، انخفضت صحة القلب وفقا لذلك، وعلى وجه التحديد كانت النساء اللائي تناولن أكثر من السعرات الحرارية اليومية في المساء أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.