أضرار قضم الأظافر ونصائح لتجنبها

أشارت بعض الأبحاث إلى أن قضم الأظافر قد يشجع نمو الأظافر بشكل أسرع، ولكن على الرغم من ذلك ينطوي قضم الأظافر على بعض الأضرار بحسب ما نشر موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص. أضرار قضم الأظافر تلف الجلد حول الظفر، ما يزيد من خطر العدوى. زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد والتهابات أخرى عن طريق نشر الجراثيم من أصابعك إلى فمك. ضرر أسنانك. إذا كنت قلقًا بشأن قضم الأظافر، فاستشر طبيبك أو أحد مقدمي خدمات الصحة العقلية. Advertisements نصائح لتقليل قضم الأظافر تجنب العوامل التي تؤدي إلى قضم الأظافر، مثل التحفيز المفرط. اتخاذ خطوات صحية، مثل الرياضة لإدارة التوتر والقلق. الحفاظ على أظافرك مقلمة بدقة أو مشذبة. اشغل يديك أو فمك مع أنشطة بديلة، مثل العزف على آلة موسيقية أو العلكة. وضع طعم مر على الأظافر لمنع العض. في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة للعلاج مع العلاج السلوكي.

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