صبغات الشعر موضة 2020

مع قدوم الشتاء تبدأ الألوان الدافئة تحتل الملابس والأحذية، وكذلك الشعر، الألوان الداكنة المتنوعة بين البني والأشقر ستكون هي موضة شتاء 2020، وذلك بحسب اتجاهات الموضة، وعروض الأزياء العالمية التي تحدد توجه الموضة غالبا.

ويستعرض التقرير التالي الألوان الملائمة لصبغات الشعر في شتاء 2020.

البني الشوكولاتة

يضيف هذا اللون لمعانا خاصا على الشعر، وكذلك يلائم صاحبات البشرة البرونزية والغامقة كما يليق بصاحبات البشرة البيضاء ما يجعله خيارا ممتازا للجميع.

الأشقر الغامق

يليق بصاحبات البشرة البيضاء، ويعتبر الخيار الأفضل هو اللون المتداخل بين البني الفاتح والأصفر.

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الثلجي

موضة الشعر الثلجي أو الرمادي لا تزال مستمرة من عدة مواسم ماضية، ولكن يجب الحرص على الاحتفاظ بفروة رأس بها شعر داكن قليلا، كما يمكن عمل "الماش" في بعض الشعر وليس كله.

الأحمر

رغم كونه لونا ناريا، إلا أن الأحمر المارون في الشعر موضة شتاء 2020.

يمكن تجريب بعض تلك الصبغات على بشرتك في البداية، حيث أن درجة لون البشرة تختلف من شخص لآخر.