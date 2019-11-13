اضطرابات النوم عند الأطفال.. الأسباب وطرق العلاج

يحدث اضطراب النوم عند الأطفال غالبا في الفترة ما بين السنة الأولى والثانية من عمر الطفل، يصاحبه قلق وبكاء وعدم القدرة على النوم بشكل متواصل، هى المشكلة التى يتعرض لها عدد كبير من الأطفال، قد تجهل الأمهات سبب هذه المشكلة وكيفية التعامل معها .

وإليك أسباب وطرق علاج اضطرابات النوم عند الأطفال، وفقا لما ذكره موقع alaskasleep.

أسباب اضطراب النوم عند الأطفال

النوم المفرط في الصباح

قد يؤثر النوم المفرط في الصباح، لحدوث اضطراب النوم فى الليل وعدم القدرة على النوم لعدد ساعات كافية.

الاضطرابات النفسية

يعاني الطفل من اضطرابات النوم بسبب التعب والشعور بالإجهاد أو الاضطرابات النفسية، وقد يواجه الطفل صعوبة فى المدرسة وتغيرات فى أنماط الحياة.

الشخير

وهو عبارة عن صوت يظهر بسبب الاهتزازات فى مجرى الهواء العلوي، يمكن أن تحدث نتيجة انسداد لا يصل الهواء إلى الرئتين بكفاءة مما يؤدي لاضطراب النوم عند الأطفال.

الكوابيس

من أشهر الأشياء التى يتعرض لها الأطفال وتسبب لهم الأرق والتوتر واضطراب فى النوم.

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طرق علاج اضطرابات النوم عند الأطفال

- التأكد من الحصول على عدد ساعات كافية من النوم.

- الحفاظ على روتين يومي منتظم، ويشمل ذلك أوقات الاستيقاظ، والأكل، واللعب، والغفوات، ومن المفيد أيضاً أن يبدأ الأهل روتين النوم الذي يتضمن تفريش الأسنان أو قراءة الكتب مع الطفل باكراً، ويجدر الانتباه إلى إمكانيّة القيام بروتين النوم في أيّ مكان وذلك لضمان قدرة الطفل على النّوم في أيّ مكان قد يكون فيه.

- الحرص على عدم وضع أيّ من الأجهزة الالكترونيّة مثل التلفاز، أو أجهزة الألعاب الالكترونيّة، أو أجهزة الجوال، في غرفة الطفل، خصوصاً أثناء الليل.

- مناقشة نشاط الطفل مع المعلم، حيثُ يساعد التحدث مع معلم الطفل أو المسؤول عن رعايته خلال النهار حول نشاطه وشعوره بالنعاس، وتركيزه خلال الحصص المدرسيّة على تحديد وجود مشكلة في نومه.

- استشارة طبيب الطفل، ويمكن استشارة الطبيب حول مشاكل النوم التي يعاني منها الطفل للمساعدة على إيجاد حلول تتناسب مع حالته.