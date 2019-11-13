طريقة عمل سلطة تونة بالخرشوف

حضري على العشاء سلطة تونة بالخرشوف، وتناوليها ليلًا بدلًا من الوجبات الدسمة، للاستفادة من مكوناتها الغذائية القيمة، والعالية. وإليكِ الخطوات، بطريقة الشيف شربيني. مكونات سلطة تونة بالخرشوف تونة خرشوف مشوي بصل أحمر زيتون (أسود، وأخضر) زيت زيتون فلفل أحمر مشوي Advertisements خس خل عصير ليمون بشر ليمون ملح - فلفل أسود طريقة تحضير سلطة تونة بالخرشوف في بولة عميقة، اخلطي المكونات السائلة سويًا. احضري وعاء، وضعي فيه التونة والخرشوف مع الفلفل وبشر الليمون، والبصل والزيتون. ضيفي الخليط السائل، للمكونات السابقة، ثم الملح والفلفل، وقلبي جيدًا.

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