طريقة عمل مشروم بانيه

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يتمتع المشروم بالعديد من الفوائد الصحية فهو يساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم ويقوي المناعة بالإضافة للعديد من الفوائد لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل مشروم بانية على طريقة الشيف ماجي حبيب بموقع "سي بي سي سفرة".
مقاديرعمل المشروم بانيه
مشروم صحيح
ملح وفلفل
كمية من الدقيق
زيت للتحمير
بيضة متوسطة
بقسماط
ملعقتان لبن رايب
طريقة تحضير المشروم البانيه
نخلط اللبن الرايب مع الملح والفل والبيض ونضع بهم المشروم
ثم نغلف المشروم بالدقيق والبقسماط ونضعه في الزيت
يقدم ساخن مع الصوص المفضل
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