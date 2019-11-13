طريقة عمل مشروم بانيه

يتمتع المشروم بالعديد من الفوائد الصحية فهو يساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم ويقوي المناعة بالإضافة للعديد من الفوائد لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل مشروم بانية على طريقة الشيف ماجي حبيب بموقع "سي بي سي سفرة". مقاديرعمل المشروم بانيه مشروم صحيح ملح وفلفل كمية من الدقيق زيت للتحمير بيضة متوسطة Advertisements بقسماط ملعقتان لبن رايب طريقة تحضير المشروم البانيه نخلط اللبن الرايب مع الملح والفل والبيض ونضع بهم المشروم ثم نغلف المشروم بالدقيق والبقسماط ونضعه في الزيت يقدم ساخن مع الصوص المفضل

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