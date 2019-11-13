مكياج مناسب لسفراتك... لإطلالة عمليّة وجمالٍ عفويّ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:43 صباحاً - إن كنتِ تبحثين عن مكياج مناسب لسفراتك، عليكِ أن تعتمدي مكياجاً بسيطاً يبرز جمالك بشكل عفويّ وطبيعي، بعيداً عن المبالغة والتكلّف، فأي مكياج مناسب لسفراتك ستختارين للحصول على إطلالة بسيطة ومفعمة بالحياة؟

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قبل تطبيق مكياج مناسب لسفراتك ، عليكِ بداية معرفة أساسيات العناية بجمالك خلال الرحلة لتتألقي بمظهر طبيعي ومشرق، وهذا يرتبط بشكل أساسي في العناية بالبشرة إلى جانب اعتماد مكياج خفيف للسفر إذا كنتِ ممن لا يفضلن الخروج من دون إضافة لمسة جمالية بسيطة.

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قبل وضع مكياج مناسب لسفراتك عليكِ:

ترطيب البشرة



1- تنظيف البشرة: يمكنك الاستعانة بالمناديل المببلة الخاصة للوجه وذلك للتخلص من البكتيريا الضارة العالقة ببشرتك والتي يسهل حملها في الحقيبة، كما تفيدك أيضاً في إزالة المكياج.

2- كريم الحماية من الشمس: يجب أن لا يفارق كريم الوقاية من الشمس حقيبتك خلال السفر، لا سيما خلال رحلة استجمام على الشاطئ أو سياحية تتنقلين خلالها بين الأماكن السياحية.

3- استخدام المرطب بشكل دائم: ترطيب البشرة أمر أساسي وذلك عبر مستحضرات خاصة، وأهمها تلك المخصصة لترطيب الشفاه والوجه واليدين إضافة إلى الجسم، وذلك لمنع جفافها.

4- كذلك فإن العينين قد تظهران متعبتين في الرحلة نتيجة تبدل الروتين اليومي لنومك، فعليك أيضاً الاستعانة بكريم مخصص لترطيب محيط العينين لمنحهما إشراقة صحية.

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خطوات تطبيق مكياج مناسب لسفراتك:

مكياج مناسب لسفراتك



1- طبقي كريم الأساس بلون قريب من بشرتك للحصول على تغطية مثالية خفيفة.

2- استخدمي بودرة الوجه لإمتصاص دهون البشرة وتثبيت مكياجك ليدوم طويلاً.

3- تعملي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء أوأي عيب من عيوب البشرة.

4- ضعي عدة طبقات من الماسكارا لتكثيف وتطويل رموشك.

5- من الأفضل التخلّي عن الآيلاينر أو استخدام خط رفيع منه.

6- استخدمي ظلال العيون بألوان فاتحة ناعمة

7- استخدمي قلم تحديد الشفاه لرسم شفاهك من الخارج وتعبئتها من الداخل مما يمنحكِ أحمر شفاه يدوم طويلاً.

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تأكدي من وضع مستلزمات المكياج الأساسية في شنطة مكياج للسفر، مما يسهل عليكِ تعديل مكياجك خلال الرحلة.

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