أفضل ماسك طبيعي لإزالة الحبوب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:43 صباحاً - تعاني نساء كثيرات من مشكلة الحبوب، التي تظهر غالباً في أنحاء عدة من الوجه، فتؤثر سلباً على نضارة وإشراقة البشرة. فإن كنت ترغبين في التخلص من مشكلة الحبوب في الوجه بشكل نهائي، سنعرفك في ما يلي، الى أفضل ماسك طبيعي للوجه لـ إزالة الحبوب.



ماسك البيض والحليب



اخلطي نصف ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من الحليب السائل، وملعقة صغيرة من ماء الورد، وبياض بيضة واحدة. استمري في خلط المكونات الى أن تتجانس مع بعضها البعض. من ثم طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.



ماسك خل التفاح والعسل

ماسك خل التفاح والعسل



اخلطي ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والتفاح المهروس بشكل جيد. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف. قشري الخليط بأطراف أصابعك، بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم، وشطفيه بالماء الفاتر.



ماسك زيت الزيتون والسكر



قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي، وملعقة صغيرة من السكر. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك، مع تدليكها بلطف بحركات دائرية هادئة بواسطة أطراف أصابعك، وذلك لمدة 5 دقائق. بعدها اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الفاتر.



ماسك بياض البيض

ماسك بياض البيض



بعد تنظيف وجهك جيداً، ادهنيه ببياض البياض بعد فصله نهائياً عن الصفار، ثم انتظري لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك جيداً بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الفاترة.

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ماسك الشوفان

جربي ماسك الشوفان



امزجي جيداً ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقتين كبيرتين من الماء. من ثم طبقي المزيج على بشرة وجهك مع إبقائه بعيداً عن منطقة العينين. اتركي المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة. بعدها، اشطفي وجهك بالمياه الفاترة.



ماسك الخردل

جربي ماسك الخردل



قبل الخلود الى النوم، اخلطي جيداً ملعقتين صغيرتين من كل من الخردل والعسل، وطبقي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الدافئة.



ماسك الحليب والعسل

ماسك الحليب والعسل



قومي بتسخين ملعقة كبيرة من العسل، ومزجها مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول خاصتك، وشطفيه بالمياه الباردة.



ماسك القرفة والعسل

ماسك القرفة والعسل



اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ملعقتين كبيرتين من العسل، ثم ادهني بشرة وجهك بالخليط واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الباردة وامسحيه بفوطة قطنية ناعمة.

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