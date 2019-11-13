“الكاميرات وثّقت كلّ شي” .. مدير في دبي “لم يرحم” موظفة بسبب شهوته .. فعلها معها عدّة مرّات!

ذكرت صحيفة إماراتية أنّ مديرا بسلسلة مقاهي معروفة في مدينة دبي دأب على التحرش بزميلة له.

وقالت المجني عليها وهي مشرفة من جنسية دولة آسيوية إنها تعرف المتهم منذ حوالي عام كونه زميلها في العمل ومدير بالفرع، لافتة إلى أنه دأب على التحرش بها.

وفي المرة الأخيرة –بحسب المجني عليها- جذبها من علاقة بنطالها ولمس مناطق حساسة من جسدها، وأجلسها على رجليه عنوة، كما قام بتقبيلها بشكل مفاجيء، فلم تتحمل تصرفاته، وأبلغت مدير إدارة الموارد البشرية.

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وأضافت أنها عانت من حالة نفسية سيئة بسبب تصرفات ذاك الشخص وكانت خائفة منه لأنها جديدة في العمل، وكان يهددها دائماً بأنه سوف يتم طردها إذا اشتكت.وفق صحيفة “لإمارات اليوم”

ولفتت إلى أن زميلتيها كانتا شاهدتين على تحرشه بها، كما توجد كاميرات في المقهى ترصد الواقعة، مؤكدة أنها لا تعرف سبب تصرفه معها بهذه الطريقة، فلم تفعل ما يستفزه إطلاقاً، كما لم يساومها المتهم حتى لا تبلغ سابقاً عن تصرفاتها، لكنها كانت خائفة فقط من ردة فعله.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.