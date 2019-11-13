“شاهد” فنانة كويتية شهيرة تنهمر في البكاء بعدما صدمها متصل بطلب “سخيف” على الهواء وأحرجها بشدة!

هاجم ناشطون بمواقع التواصل في الكويت متصلا وضع الفنانة والإعلامية الكويتية المعروفة سعاد سلمان في موقف محرج جدا على الهواء بطلب سخيف جعلها تبكي.

ويظهر المقطع المتداول متصل ببرنامج ”صباح الكويت“ طالب سعاد سلمان بإنقاص وزنها ؛ لأنها تعاني من السمنة ، فأجابت عليه بأن وزنها كان أكثر من ذلك، وهي تحاول بالفعل في هذا الاتجاه.

وقال المتصل لها: ”أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي“، فشعرت الإعلامية الكويتية بالإحراج الشديد، وردت عليه: ”قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده“.

ولاحقًا جرى تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا لمكالمة هاتفية بين سعاد سلمان وإحدى صديقاتها وكانت تبكي بشدة؛ بسبب هذا الموقف المحرج، مؤكدة أنها تبذل ما بوسعها لفقدان وزنها الزائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم واتباع نظام غذائي.

وأضافت خلال المكالمة، أنه نظرًا لسنها الكبير، حيث تخطت الـ50 عامًا، تفقد وزنها ببطء، قائلة: ”وزني ما ينزل بسرعة عشان العمر.. أنا 51 سنة وزني ما ينزل نفس الواحد الصغير اللي يلعب رياضة“.