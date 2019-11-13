الامارات | عبدالله بن سعود المعلا يفتتح معرض التصميم المعماري

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن سعود المعلا يفتتح معرض التصميم المعماري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية في أم القيوين، معرض التصميم المعماري والديكور الداخلي، الذي نظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين، بالتعاون مع جامعة الشارقة، ويضم 50 تصميماً ومشروعاً هندسياً يبرز فن التصميم المعماري، شارك بها طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم وكلية الهندسة بالجامعة.

وتفقد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، مع مديري المؤسسات والحضور من المهتمين لفن التصميم، أرجاء المعرض، واطلعوا على المشروعات المقدمة من الطلبة، التي تنوّعت بين تصاميم للمباني التجارية والسكنية والتعليمية، إضافة إلى التصاميم الخاصة بالمعالم السياحية، والتصاميم المركزة على تطوير المرافق العامة.

كما اطّلع على التصاميم التي جمعت بين الاستدامة والتكنولوجيا والبيئة. واستمع إلى شرح مفصل من الطلاب المشاركين عن أعمالهم وتصاميمهم المعمارية والهدف منها، وعن القيم الفنية التي يضفيها الديكور الداخلي، باعتباره فناً وعلماً يهتم بالتركيز على الداخل من حيث الألوان والإضاءة والأثاث والمنسوجات ولون الطلاء وورق الحائط وغيرها.

وثمّن الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، مجموعة المشروعات المعمارية المشاركة في المعرض. وقال: «إن هذا النوع من المعارض يعدّ واجهة مهمة تحتضن الأفكار والإلهام، ويقدم نموذجاً مبتكراً يجمع بين التقنيات الحديثة والعنصر الفني والجمالي والاستدامة». وأعرب عن إعجابه بالأفكار الإبداعية للطلبة التي جاءت ملهمة، مشيداً بقدرتهم على محاكاة المستقبل، واعتمادهم على معايير جديدة في تقديم تصاميمهم، التي من شأنها أن تخدم المشروعات المستقبلية لدولة الإمارات.