الامارات | جو كوي يرسم الابتسامة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن جو كوي يرسم الابتسامة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة كوكا كولا أرينا في سيتي ووك بدبي، الفنان الكوميدي الأميركي جو كوي في 20 يناير المقبل.

وقال النجم العالمي: «سعيد بوجودي للمرة الأولى مع الجمهور في مدينة دبي، إذ كنت أحلم منذ زمن بالقدوم إلى الإمارات لرسم ابتسامة على وجوه الجمهور».

وبعد إطلاق عرضه الأخير على شبكة «نتفلكس» في مختلف أنحاء العالم، يستعد جو كوي لجولة عالمية، ما بين أستراليا ونيوزيلندا والفلبين، إضافة إلى حفلات في أميركا.

يشار إلى أن الفنان الأميركي تنامت شعبيته بعد أن كان يقدم عروضه الكوميدية في أحد مقاهي لاس فيغاس، ليصبح اليوم من أبرز الفنانين الكوميديين بحضوره على أهم المسارح والصالات في العالم، وتشهد عروضه إقبالاً كبيراً من الجمهور.