الامارات | محمد بن زايد يحضر حفل زفاف حمدان راشد الشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يحضر حفل زفاف حمدان راشد الشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد محمد عبدالله الشامسي، في نادي ضباط القوات المسلحة، بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة المرحوم ثاني سعيد الكثيري.

كما حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من المدعوين، وأقارب وأهل العروسين.

وتخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.