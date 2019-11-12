كيف تسافر حول العالم بأقل تكفلة؟.. 10 نصائح بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

سجلت امرأة تدعى كاسندرا دي بيكول رقمين عالميين في عام 2017 وأصبحت أول سيدة تسافر إلى جميع دول العالم في عام والنصف. ولأن السفر إلى غالبية مدن العالم مكلف للغاية.. نقدم لكم بعض الأفكار التي قد تساعدكم على تقليل النفقات بحسب ما ذكره موقع "برايت سايد".

1 - سافر ليلًا

تنخفض تكلفة تذاكر القطارات ليلًا، ويمكنك حجز تذكرة درجة أولى بالحافلات المجهزة إذا كانت رحلتك طويلة وتمتع بنوم هاديء مريح.

2 - المتصفح الخفي

استخدم المتصفح الخفي في جهازك حتى تستطيع الحصول على عروض بسعر زهيد، هذه الطريقة تمنع المواقع من حفظ حركتك بشكل سريع، ولا تظهر أمامك الأسعار الأكثر ارتفاعًا من غيرها.

إذا كنت تستخدم جوجل كروم، اضغط على Ctrl + Shift + N.

3 - إشعارات الرحلة

إذا أردت الذهاب لدولة محددة قم بالتسجيل في مواقع عروض التذاكر، سيرسل لك إشعارات بأرخص أسعار التذاكر للمكان الذي تريده.

5 - عروض الفنادق السرية

انتبه إلى المواقع الخاصة بحجز عروض الفنادق الزهيدة، وكلما بادرت بالحجز في أقرب وقت لمعاد سفرك كلما زادت فرصتك في الحصول على خصم أكبر.

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6- كيف تلغي تذكرة غير قابلة للاسترداد؟

إذا تغيرت خطتك فجأة يمكنك استرداد نصف أموالك في حالة كانت التذكرة الخاصة بك غير قابلة للاسترداد من قبل الشركة، ولكن كن صادقًا في شرح أسبابك ولا تكذب.

7- انتبه إلى البلاد الأقل شعبية

سافر إلى البلدان الأقل شعبية سياحية لأنها ستكون أقل بالتأكيد، ولكن على سبيل المثال يمكنك زيارة ألبانيا، ورومانيا، وكمبوديا، وغير ذلك.

8 - احجز تذكرة لشخص واحد

إذا كنت مسافر مع عائلتك، انتبه إلى العروض الخاصة بشركات الطيران، وقارن بين سعر التذكرة خارج وداخل العرض.

9- لا تحجز تذكرة من جهاز ماك بوك

العديد من المواقع تتبع نوع الجهاز الخاص بك لتعرض لك أعلى أسعار التذاكر.

10- ترانزيت

استخدم رحلات الترانزيت حتى تحصل على سعر أقل للتذاكر، لكن تذكر أنك سوف تستغرق وقت أطول في الوصول ربما يصل الفارق لمدة يوم.