"غرفتين وحمام ومطبخ".. سيدة تستمتع بالعيش في منزل مساحته 8 أمتار فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يشعر البعض منا بالضيق أحيانًا حين يتذكر مساحة منزله الصغيرة، ويرى أنها لا تحقق بكفاءة كل متطلبات الحياة اليومية، لكن ماذا إذا علمت أن هناك سيدة تستمتع بالعيش في منزل مساحته 8 أمتار فقط؟

تقطن دوللي روبيانو، منزلًا صغيرًا تبلغ مساحته 8 أمتار فقط في ولاية فيكتوريا بأستراليا؛ لحبها للمساحات الصغيرة، بحسب ما أوضح موقع "إنسايدر".

واكتشفت حبها للمساحات الصغيرة عندما قضت ليلة في شاحنة مصممة بذكاء، عام 2013 في نيوزيلندا، ما كان له أثر عميق عليها، فقررت خوض التجربة بنفسها.

في عام 2017 صممت منزلها الصغير المثبت على عجلات تمكنها من تحركيه والسفر به وقتما تشاء.

واستغرق بناء المنزل مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى شهر كامل استغرقته دوللي روبيانو في وضع لمساتها الأخيرة في المكان.

أساس المنزل مكونة من الخشب الطبيعي ومزود بخزائن ملونة بالأبيض بالإضافة إلى الزرع الأخضر بكل ركن في المنزل.

واستخدمت الأبواب الفرنسية في تصميم مطبخ واسع يمكن أن يتخلله ضوء الشمس.

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ومزجت روبيانو بين البساطة والبوهيمية في الديكور المصنوع يدويًا، كما أن أجزاء المنزل منفتحة على بعضها ما يعطي شعورًا بمساحة أكبر.

تقول روبيانو إن الجزء الأكثر تحديًا في تصميم المنزل الصغير كانت المساحات الأفقية.

مكونات المنزل كذلك صغيرة عن الحجم الطبيعي المعتاد، البوتاجاز يحتوي على شعلتين فقط، أما الخزانة معلقة، أما الدور العلوي يحتوي على غرفة نوم كاملة، وأخرى لاستقبال الضيوف.