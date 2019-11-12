استشاري طب نفسي: "أكثر من نصف رجال مصر معرضين للضرب من زوجاتهم"

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن نبرة الصوت أو النظرة التي تخرج من إنسان لآخر، قد تُسبب له أذى نفسي وجسدي كبير جدًا، وهي نوع من أنواع العنف، ومن الممكن أن تترك في الإنسان آثار نفسية وجسدية أكثر من العنف الجسدي، موضحًا أن الرجال أكثر من السيدات في العنف الجسدي، ولكن متساويان في العنف النفسي.

وتابع "طه" خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN": "أكثر من نص الرجالة في مصر معرضين للضرب من زوجاتهم، بس فيه فرق بين العنف الخاص بهم، السيدات بعد العنف بيعربوا عن ندمهم في الوصول إلى هذه الخطوة، بينما الرجالة تشعر بالفخر بعد العنف الذي يقوم به، ويشعر بالانتصار".

وأضاف "طه": "هما متساويين في التوبيخ والعنف اللفظي والشتائم، السيدة التي تستخدم العنف اللفظي، تبرر ذلك بأنها تعرضت للعنف، وكان يجب أن ترد بنفس العنف، حتى وإن كان ردها جسديًا وليس لفظيا فقط، والرجل يبرر العنف على أنه وضع في موقف تحد ولازم يكون قد التحد".