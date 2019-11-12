59 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري مع "صاحبة السعادة"

بفستان قصير من الشيفون، مُزين بالورود، وتداخل لوني الأحمر والأخضر، مع نقشة بسيطة، ورقبة قصيرة بكرانيش، تألقت الفنانة ياسمين صبري، مساء أمس، مع صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، في حلقتها التي أُذيعت على فضائية DMC.

وجاء الفستان، بتوقيع دار أزياء "dolce and gabbana"، الذي بلغ سعره 3.670 دولار، بما يتجاوز الـ 59 ألف جنيه مصري.

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اعتمدت "ياسمين" على الشعر المنسدل الويفي قليلًا، مع المكياج الترابي، بألوان النيود الهادئة.

وتحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال برنامج "صاحبة السعادة" أمس الثلاثاء، عن مواصفات فتى أحلامها، الذي تتمنى الزواج منه، مؤكدة إنها لا تبحث عن شكل معين، مشددة على أنه يجب أن يكون شخصا مهتما بنفسه: "هي مش فكرة شكل الإنسان وأنا لما أخد بالي من نفسي يبقى عايزة حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه وعايزة حد ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كده".

وقالت صبري إنها تتمنى الزواج من رجل "طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي"، كما تمنت أن ترتبط بشخص قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم على أن يكون له لحية خفيفة.

ووصفته صبري بأنه يجب أن يكون هادئ و"راسي" و"متفتح لكل حاجة مختلفة" ورومانسي ويجب أن يكون "حساس" وألا يكون "نحنوح وملزق".

وتمنت صبري أن يكون فتى أحلامها شخصا عاديا وليس نجم مجتمع وأن يكون شخص يتكلم كثيرا "كلامه حلو ويتكلم واسمع منه واتعلم منه".