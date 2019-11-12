صور.. ثمن فستان ياسمين صبري مع صاحبة السعادة تجاوز الـ 59 ألف جنيه

بفستان قصير من الشيفون، مُزين بالورود، وتداخل لوني الأحمر والأخضر، مع نقشة بسيطة، ورقبة قصيرة بكرانيش، تألقت الفنانة ياسمين صبري، مساء أمس، مع صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، في حلقتها التي أُذيعت على فضائية DMC. وجاء الفستان، بتوقيع دار أزياء "dolce and gabbana"، الذي بلغ سعره 3.670 دولار، بما يتجاوز الـ 59 ألف جنيه مصري. Advertisements اعتمدت "ياسمين" على الشعر المنسدل الويفي قليلًا، مع المكياج الترابي، بألوان النيود الهادئة. وتحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال برنامج "صاحبة السعادة" أمس الثلاثاء، عن مواصفات فتى أحلامها، مما جعلها تتصدر محركات البحث مجددا على "جوجل".

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