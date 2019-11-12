طلاق ومواصفات فتى الأحلام.. هكذا أثارت ياسمين صبري الجدل

تحدثت الفنانة ياسمين صبري خلال برنامج "صاحبة السعادة" أمس الثلاثاء، عن مواصفات فتى أحلامها، مما جعلها تتصدر محركات البحث مجددا على "جوجل".

ودائما ما تشعل ياسمين صبري مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحاتها الجريئة، خصوصا عندما تتعلق بارتباطها بالرجال، ولذلك نستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المواقف التي جعلت ياسمين صبري "حديث الساعة".

جوزي اسمه دودي

في أكتوبر 2017، كانت أول مرة تتحدث فيها ياسمين صبري عن زوجها "دودي"، خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وقالت إن فترة الزواج استمرت لـ5 سنوات، حيث تعرفت عليه عندما كان رياضيا وعداء، مشيرة إلى أن طوله حوالي 190 مترا، وجسمه "سليم" لكن "طبخها" جعله يزيد تقريبا 20 كيلوجراما خلال 6 أشهر من الزواج، وكانت تناديه بـ"دودي"، وهو الاسم الذي أثار كثيرا من الجدل حينها.

طلاق ياسمين صبري

بعد 20 يومًا تقريبًا من ظهورها مع "صاحبة السعادة"، أعلنت ياسمين صبري نبأ طلاقها من زوجها، وفوجئ جمهورها بهذه الأخبار، ما أثار ضجة كبيرة، وقالت مصادر مقربة من ياسمين صبري إن سبب الطلاق كان بسبب حديثها عنه للإعلام، حيث كان الاتفاق بين ياسمين صبري وزوجها ألا تتحدث عنه للإعلام مطلقا، ولكن بعدما كشفت تفاصيل داخل البيت وقع الطلاق.

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تضمنت نفس الحلقة حديث ياسمين عن تفاصيل منزلهما، وقالت إن زوجها يعد لها طعام الإفطار، كما أنه يساعد نفسه بنفسه، "مش عايشين في البيت جو الطلبات قومي اعمليلي وأنا أنفذ".

شائعة زواجها من رجل أعمال

في يوليو الماضي تعرضت الفنانة ياسمين صبري لشائعة قوية، تؤكد بأنها تزوجت من ملياردير خليجي، وأثارت الشائعة جدلا كبيرا حول ياسمين صبري، لكنها لم تستمر طويلا، ونفتها بنفسها عبر "السوشيال ميديا"، حيث كتبت على "تويتر"، "كفاية إشاعات بأه.. كده كتير"، ثم أكدت النفي لاحقاً على "إنستجرام"، وكتبت "الإشاعة والكلام الأهبل اللي يتقال اليومين دول ملوش أي أساس من الصحة. يا ريت كفاية كلام فيه بقا وشكراً".

فتى أحلام ياسمين صبري

في حلقتها، أمس الثلاثاء، مع "صاحبة السعادة"، تحدثت ياسمين صبري مجددا عن علاقتها بالطرف الآخر، وحددت مواصفات فتى أحلامها فقالت: "هي مش فكرة شكل الإنسان وأنا لما أخد بالي من نفسي يبقى عايزة حد ياخد باله من نفسه وبيشتغل على نفسه وعايزة حد ميحسش إنه جامد آخر حاجة ومحصلش قبل كده، طويل ومن غير شنب ومن غير كرش ورياضي، قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم على أن يكون له لحية خفيفة، هادئ وراسي ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي، ويكون حساس، وألا يكون نحنوح وملزق، شخصا عاديا وليس نجم مجتمع وأن يكون شخص يتكلم كثيرا، وكلامه حلو ويتكلم واسمع منه واتعلم منه، ولو هو أمور عايزة أجيب عيال كتير، لا يتغير بعد الزواج".

وأضافت: "يحمل شهادة عالية ويبحث عن المزيد من التعليم وأن يكون من محبي البيت، بيتوتي وراجل، ولا أقبل الزواج من شخصية سلبية أو ضعيفة وعايزه عنده طموح ولازم يصرف عليا، لأني مش هصرف على نفسي ونعيش على قدنا ويكون محدود ماديا".