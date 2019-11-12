حتى لا تكون متهما.. 8 طرق تنقذ طفلك من السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتجاوز معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة في مرحلة الطفولة لدى الأطفال قبل سن المدرسة 30٪، في البلدان النامية ذات الاقتصادات الناشئة (التي صنفها البنك الدولي كبلدان منخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل)، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وربما قد يتجاهل بعض الآباء والأمهات العادات والسلوكيات التي تؤدي إلى مرض السمنة، لذا نستعرض لكم أعراض السمنة وأضرارها وأهم الطرق التي يمكن اتباعها مع أطفالنا للحد من مخاطر هذا المرض، وفقا للدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، الذي أرجع أسبابها في تصريحه لـ"الخليج 365"، إلى العادات الغذائية الخاطئة للآباء والأمهات؛ نظرا لأن الأطفال في الصغر يقلدون في نمط تناولهم للطعام.

- أعراض السمنة عند الأطفال:

1- زيادة وزن الطفل عن المعدل الطبيعي.

2- رفض الطعام الصحي وإصراره على تناول السكريات والحلوى بشكل كبير.

3- العصبية الزائدة لدى الطفل عند منعه من تناول الأطعمة أو المشروبات الضارة والمسببة للمرض.

4- الكسل الدائم للطفل ورفضه الذهاب للمدرسة.

5- ضعف التركيز لدي الطفل.

المشاكل الصحية والنفسية:

1- احتمالية الإصابة بمرض السكري في سن مبكرة.

2- الكسل وقلة الحركة والنشاط.

3- قلة التحصيل الدراسي.

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4- زيادة الوزن منذ الصغر تسبب للطفل تقوصا في العظام.

5- زيادة الكوليسترول.

6- التنمر الشديد الذي يتعرض له الطفل من أهم وأصعب المشاكل نظرا لتأثيرها الشديد مع الطفل مدى الحياة .

أهم الطرق للحد من مخاطر السمنة:

1- تعديل النظام الغذائي للأب والأم في البداية قبل الطفل.

2- التقليل من نسبة السكر والملح في طعام الأطفال الأقل من عمر سنتين؛ نظرا لخطورتهما في هذه المرحلة العمرية.

3- اهتمام الأسرة بتناول الطعام في وقت واحد، وتحديد مواعيد ثابتة لتناول الوجبات، ما يقلل فرص الإصابة بالمرض.

4- عدم تناول الأطفال الطعام أمام التلفاز، لأنه من مسببات السمنة؛ نظرا لتشتت انتباه الطفل، وبالتالي تناول كميات كبيرة من الطعام دون الشعور بالشبع.

5- الحرص على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وإشراكهم في أحد النوادي الرياضية، وإذا لم يكن متاح الاشتراك في أحد النوادي يخصص 20 دقيقة يوميًا في المنزل لممارسة التمارين الرياضية.

6- المتابعة منذ الصغر لطول ووزن طفلك مقابل السن، والتركيز مع عاداته الغذائية ونمط الأكل.

7- اللجوء لأخصائي نفسي لمتابعة حالة الطفل إذا لما يستطع الوالدين علاجه.

8- تنفيذ الأم أولا للعادات الغذائية الصحية يساعد طفلها علي علاجه من السمنة.