لماذا ينزعج المحيطين بك في العمل؟.. 6 علامات قد تكون السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - يتميز بعض الأشخاص بقوة الشخصية، التي قد تزعج كثيرين من المحيطين بهم؛ خاصة إذا كانوا من المنافسين أو الأصدقاء في مكان العمل الواحد... فما هي علامات قوة الشخصية وسمات من يمتلكونها.

وللإجابة على هذا السؤال، يقول أحمد يسري، خبير ريادة الأعمال: توجد علامات لقوة الشخصية قد تسبب إزعاجا للمحيطين بأصحابها رغم نيتهم ورغبتهم في تقديم الدعم والمساعدة للمحيطين بهم، وليس منافستهم، وهي كالتالي:

- لا يهتم أصحاب الشخصيات القوية بالأمور السطحية؛ ويصفهم: "ملكش في المناقشات اللي من على الوش"

- لا يحب تضييع الوقت في مناقشات غير مُجدية، أي يبحثون عن الحل بدون مناقشات لا طائل منها.

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- أصحاب الشخصيات القوية دائمًا إيجابيون، ويبحثون عن حلول للمشكلات التي يستسلم لها الآخرين.

- يمتازون بالإرادة القوية والعزيمة مع الحرص على مشاعر الآخرين رغم أنهم قد يبوا عليهم غير ذلك.

- يستطيع صاحب الشخصية القوية قراءة أفكار ومشاعر الآخرين ويجيد التعامل معهم.

- لا يتوقف كثيرا أمام المشاكل والأزمات ويعبرها سريعا.. ويتصف بالدقة والكفاءة والالتزام بتنفيذ الوعود.