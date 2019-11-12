الليلة بـ16 ألف جنيه.. قصر هندي أقامت به الأميرة ديانا يفتح أبوابه للزوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تستطيع الآن قضاء ليلة كاملة في قصر ملكي بمدينة جايبور الهندية، مقابل 1000 دولار فقط، (780 جنيهًا إسترلينيًا).

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فتح فيها القصر أمام الجميع عقب عرضه من قبل الأمير ساواي بادمانابه سينغ، 21 عامًا، على موقع "Airbnb" المختص بالسياحة وإيجار العقارات.

وبدأت الأسعار من 1000 دولار بما يعادل نحو 16140 جنيهًا مصريًا في الليلة خلال العام الجاري، وترتفع التكاليف في عام 2020 إلى 8 آلاف دولار بما يعادل 129520 جنيهًا مصريًا، وفقًا لما ذكر موقع "the sun".

وأصبح بإمكان الضيوف الإقامة في جناح Gudliya بالقصر، الذي استضاف ملوكًا عدة وشخصيات عالمية مؤثرة، من بينهم الأميرة ديانا والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

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وعبّر المهرجا، ساواي بادمانابه سينغ عن سعادته بهذه الخطوة التي تساعد على تنشيط السياحة في ولاية راجاستان للسائحين من جميع أنحاء العالم.

القصر يوفر مرشدين سياحيين مجانًا للتعريف بالقصر الملكي الذي تم إنشائه قبل 300 عام في 1727م، إلى جانب وجبتي إفطار وعشاء من أطباق ولاية راجاستان الأصلية في مطعم "باراداري".

وخصصت العائلة الملكية الهندية العائدات المالية من القصر إلى مؤسسة الأميرة دياك وماري التي تدعم النساء الفقيرة.

وتعتبر مدينة جايبور الواقعة في ولاية راجستان أحد مدن المثلث الذهبي السياحي الهندي المكون من نيودلهي وأغرا وجايبور.