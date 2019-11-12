هكذا تتخلصين من تشقق الجلد حول الاظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - مشكلة تشقق الجلد حول الاظافر، تزداد بشكل ملحوظ في موسمي الخريف والشتاء، وهي تسبب الكثير من الاحراج للسيدة، لانها تفسد شكل اليدين اضافة الى امكان تطورها وصولا الى التهاب البشرة واحمرارها في هذه المنطقة المحيطة بالاظافر. وذلك بسبب الجفاف الذي يلحق بالجسم عموما والبشرة المحيطة بالاظافر تحديدا. فما هو الحل للتصدي لهذه المشكلة؟ وما هي ابرز أسباب تشقق الجلد حول الاظافر؟



أسباب تشقق الجلد حول الاظافر:

أسباب تشقق الجلد حول الاظافر



عندما تنخفض درجات الحرارة، تنخفض تلقائيا نسبة احتسائنا السوائل. هذا ما يتسبب بالتالي بجفاف البشرة وتشققها. إنما هناك أسباب أخرى تفاقم هذه المشكلة وهي كالتالي:

1. عدم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يوفر كل الفيتامينات اللازمة لجسمك. كذلك ان اتباع انظمة التخسيس العشوائية، يفقد جسمك الكثير من الفيتامينات خصوصا الفيتامين أ وب وسي.

2. تعرض اليدين لأشعة الشمس من دون حمايتها مسبقا بكريم واق من الشمس، قد يتسبب بتشقق الجلد حول الاظافر.

3. الاصابة ببعض الامراض المزمنة منها داء السكري، تعتبر من مسببات مشكلة تشقق الجلد حول الاظافر.

4. غسل اليدين باستمرار وتعريضهما للرطوبة المفرطة اضافة الى استخدام ادوية التنظيف التي تحتوي على مواد كيمياوي، من دون وضع قفازات.

5. قضم الاظافر، الحساسية والاكزيما... الخ



الحلول المقترحة للتخلص من مشكلة تشقق الجلد حول الاظافر:

الحلول المقترحة للتخلص من مشكلة تشقق الجلد حول الاظافر



1. وضع قفازات قبل التنظيف من اجل عدم تعريض اليدين لأي من مواد التنظيف مباشرة.

2. حماية اليدين باستمرار عبر تطبيق الكريم الواقي من الشمس وكريم الترطيب الخاص باليدين أو كريم الفازلين الشمعي.

3. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لا يستثني الفيتامينات الاساسية منها الفيتامين سي وأ وب.

4. احتساء ما لا يقل عن ليترين من المياه المعدنية يوميا.

5. تطبيق بعض الماسكات الضرورية لانقاذ الجلد المشقق، منها قناع الخيار وقناع الالوفيرا. كما يمكن تدليك اليدين بزيت الزيتون او زيت اللوز قبل النوم.

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