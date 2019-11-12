مايا دياب في إطلالات تناسب الخريف .. استوحي منها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - لطالما شكلت النجمات مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء، وخصوصًا في ما يتعلق بتنسيق الاطلالات، ومنهنّ مايا دياب التي تُعتبر من النجمات الأنيقات السبّاقات لاعتماد أحدث صيحات الموضة وأكثرها تميزًا، ولهذا فهي تُعتبر نموذجًا للأناقة العصرية، ومؤخرًا شاهدنا مايا دياب في اطلالات تناسب الخريف، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار التي تناسبكِ وتناسب هذا الفصل المتقلب.





لوك رياضي أسود نسقته مايا دياب

لوك يومي باللون الأسود اعتمدته مايا دياب



الاطلالات الرياضية الكاجوال مثالية للمرأة العصرية، ليس فقط للنادي بل لمختلف المشاوير اليومية، وقد شاهدنا مايا دياب وقد نسقت لوك رياضيًّا عمليًّا باللون الأسود، حيث اعتمدت بنطلونًا واسعًا مع توب قطنية، ومن فوقهما جاكيت خفيف مزين بطبعات النجوم باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وحقيبة كتف من اللجد باللون الأحمر، ونظارات شمسية كبيرة.





مايا دياب في فستان بطبعة جلد النمر

فستان بنقشة النمر اختارته مايا دياب



جميعنا نعلم أنّ طبعات الحيوانات وبشكل خاص جلد النمر، من أبرز صيحات الموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020 وقد شاهدنا الكثير من التصميمات المميزة، منها على منصات عروض دور الأزياء العالمية، ومايا دياب مؤخرًا تألقت في اطلالة لافتة في فستان بتصميم أنيق بنقشة جلد النمر بألوانها الكلاسيكية، التي جمعت العسلي والبني، وقد نسقت معه نظارات شمسية بتصميم شبابي.





اللون الزيتي خيار مايا دياب

تنسيق باللون الزيتي اعتمدته مايا دياب





من أجمل الألوان وأكثرها رواجًا في فصل الخريف، هو اللون الزيتي بدرجته القريبة من العسكري، حيث إنه يوحي بالكثير من الأناقة، وقد شاهدنا مايا دياب في لوك من هذا اللون، عبارة عن تنورة قصيرة مع جاكيت بايكر، وقد اختارت معهما حذاءً بكعب عالٍ أسود من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin.



مايا دياب في اطلالات تناسب الخريف نسقتها بأساليب مختلفة، واختارت فيها أبرز صيحات الموضة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالات التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ بحسب المناسبة.