مصممات سعوديات لسيدتي: معرض مستقبل الأزياء قفزة نوعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - تحت رعاية نائب وزير الثقافة، حامد الفايز، انطلق معرض ومؤتمر «مستقبل الأزياء» الذي يستضيفه قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبحضور نخبة من مصممي الأزياء العالميين والمحليين وممثلي القطاع والمستثمرين والمهتمِّين.



"الخليج 365" حضرت الحدث، والتقت بعدد من المصممات السعوديات، وخرجت باللقاءات التالية:

عذية البسام

أوضحت المصممة عذبة البسام لـ"الخليج 365"، أنها تشارك في المعرض للترويج لماركة الحقائب التي تصممها، والمصنوعة من جلد التمساح والنعام، إذ تستورد الجلد الخام، وبعدها تجري عمليات التنظيف وإزالة النتوءات، يليها مرحلة التعقيم والصباغة، والبدء بالتصميم، مشيرةً إلى أن المعرض قفزة نوعية في سوق الأزياء السعودي.

وبيَّنت أن خياطة ماركتها من الحقائب الجلدية تتمُّ بطريقة يدوية، مشيرة إلى أنها أطلقت على ماركتها أسماء سعودية؛ فالأخضر الرياض، والأسود ليل، والأصفر الصحراء، واللون العنابي غروب.

ولفتت إلى أن معظم مبيعاتها تتمُّ عبر الإنستجرام، وتضاعف عملها في المناسبات، مثل الأعراس والأعياد، مشيرةً إلى أنها تنصح من يشتري ماركتها بحفظ الحقيبة في منطقة جافة؛ إذ يتأثَّر الجلد بالعطور والكريمات والأجواء الممطرة.

هبة فراش

أما المصممة هبة فراش فقالت: "هذا أول مؤتمر ومعرض عالمي في السعودية، ومنصة لتبادل وجهات النظر مع المختصين"، مشيرةً إلى أنها بدأت مشوار التصميم قبل 13 عامًا؛ إذ بدأت تصميم ملابسها الشخصية، التي لاقت استحسان الكثيرين.

ولفتت إلى أنها طورت مهاراتها عبر دورات داخل وخارج المملكة، حتى إنها أصبحت الآن مدربةً معتمدة لدورات تصميم العباءات والبنطلونات والبلوزات، كما أصبحت تعرض منتجها في كثير من دور الأزياء داخل وخارج السعودية.

Advertisements

من المعروضات



المصممة نبيلة ناظر، التي حضرت من جدة للمشاركة في المعرض، قالت لـ"الخليج 365": أنا متخصصة في ملابس المحتشمة، مثل غطاء الرأس والعباءات والطرح والحجاب، مشيرةً إلى أنها تحمل ماجستير في تخصص التسويق، ما يسهِّل عملية بيع منتجاتها.

وأضافت: "أزور معرض الأقمشة في باريس سنويًّا؛ لاختيار الأنواع المطلوبة في السعودية، وتكون مناسبة كذلك لمقابلة المختصين في المجال، الذين في العادة يزورون المعرض الذي يُعقد في شهري سبتمبر وفبراير.



وتشهد الفعاليات جلسة عن الجمال والصحة وأسلوب العيش الصحي في العصر الحالي، وجلسة نقاش مع شركات التجميل عن بناء شركة متخصصة في أعمال التجميل، وجلسة عن عروض الأزياء والتنوع في أساليب التجميل وعروض الأزياء، وأهمية نقل الخبرات للأجيال القادمة، وجلسة الثورة الرقمية وإعادة تصميم مجلات الأزياء بما يتناسب مع العصر الرقمي والثورة الرقمية في عالم الأزياء.

فعالية مستقبل الأزياء في الرياض

نطلاق "مستقبل الأزياء" في موسم الرياض نوفمبر المقبل

برعاية الخليج 365 :جامعة الأميرة نورة تحتضن لقاء "الآفاق المستقبلية لتصميم الأزياء والنسيج وسوق العمل السعودي"