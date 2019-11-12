أجمل إطلالات غريس كيلي الأيقونية في ذكرى ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - يصادف اليوم ذكرى عيد ميلاد غريس كيلي Grace Kelly التي كانت امرأة استثنائية بكل ما في الكلمة من معنى، وسحرت قلوب الناس بجمالها، بمن فيهم قلب أمير موناكو الذي تزوجها وأعطاها لقب أميرة في عام 1956، عملت في مجال التمثيل لتصبح إحدى أشهر ممثلات هوليوود في حقبة الأربعينيات والخسمينيات قبل أن تصبح أميرة لولاية موناكو، وهي إلى اليوم مازالت تُعتبر إحدى أشهر الأيقونات، وقد جمعنا بالصور لمناسبة ذكرى عيد ميلادها، أجمل اطلالاتها الأيقونية التي تألقت بها قديمًا، والتي مازالت تشكل مصدر وحي لدور الأزياء العالمية حتى اليوم.



اطلالات غريس كيلي التي جعلتها أبرز أيقونات الموضة على مر الزمن





تنسيق أنيق في البنطلون القماشي اعتمدته غريس كيلي

لوك في البنطلون القماشي نسقته غريس كيلي





كنا نشاهد “غريس كيلي” Grace Kelly غالبًا في الاطلالات الرسمية، لكنها أيضًا كانت تبدو غاية في الأناقة، حيث تنسق اطلالات كاجوال مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه بنطلونًا قماشيًّا بخصر عالِ، نسقت معه قميصًا كلاسيكيًّا، وزينت اللوك بحزام من الجلد على الخصر، وأكملت اللوك بحذاء عملي من دون كعب.





التنورة الميدي بأسلوب غريس كيلي

تنسيق في التنورة والقميص اعتمدته غريس كيلي



التنانير الميدي كانت إحدى أبرز صيحات الموضة في حقبة الخمسينيات، ولم يكن هنالك أجمل من يرتديها وينسقها من “غريس كيلي” Grace Kelly، مثل هذه الاطلالة التي اختارت فيها تنورة معرقة نسقت معها قميصًا ناعمًا، وزينت الاطلالة بحزام على الخصر وفولار ناعم على الرقبة، وأكملت التنسيق بحذاء بكعب منخفض وقبعة بتصميم مميز.

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نيكول كيدمان ترتدي أجمل مجوهرات Grace Kelly



اطلالة فاخرة لـ “غريس كيلي” Grace Kelly في فستان سهرة ناعم

ٔأناقة غريس كيلي في فستان سهرة من دون أكمام



الفساتين الناعمة من أجمل خيارات النساء ومن أكثرها أناقة، لا سيما وأنها حملت طابع الفساتين نفسه، الذي كانت تعتمده “غريس كيلي” Grace Kelly، مثل هذا الفستان المصنوع من قماش الموسلين الفاخر ، بقصة منسدلة من دون أكمام ومحدد الخصر، ومازال هذا التصميم من الأكثر رواجًا على فساتين السهرة حتى اليوم، وقد زينت اللوك بعقد ماسي بارز.



شاهدي بالصور أجمل اطلالات غريس كيلي Grace Kelly الساحرة في ذكرى عيد ميلادها، والتي جعلت منها إحدى أبرز أيقونات الموضة في عصرنا الحالي.



اطلالات غريس كيلي تعيدك إلى العصر الذهبي