- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - هلا العبدلله إحدى الإنفلونسرز العربيات الأكثر شهرة، ويتابعها على حسابها الشخصي على انستقرام ما يزيد عن 2 مليون شخص، وقد اكتسبت شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أسلوبها العفوي القريب من الناس، وأناقتها العصرية في مختلف المناسبات، وبسبب ملامحها الشرقية الجذابة أيضًا، مع الشعر الأسود والعيون السوداء الكبيرة، وكثيرات من النساء العربيات يتشاركن مع هلا في هذه الصفات، ولهذا فقد جمعنا اليوم بالصور أزياءً تناسب صاحبات الشعر الأسود مستوحاة من هلا العبدلله.
اللون الأحمر بأسلوب هلا العبدلله
الأحمر يصنف من ضمن أكثر الألوان حرارة وجاذبية، وهو مثالي مع الشعر الأسود، ولهذا فقد شاهدنا هلا العبدلله كثيرًا في هذا اللون، وقد نسقته بأساليب مختلفة منها الرسمي ومنها الكاجوال، مثل هذا اللوك المميز الذي اعتمدت فيه توب بياقة عالية حمراء نسقت من فوقها جيليه باللون الرمادي، ومعهما اختارت بنطلونًا بخصر عالٍ أسود، زينت خصره بحزام من الجلد من لويس فويتون Louis Vuitton.
هلا العبدلله تختار اللون البنفسجي
البنفسجي من أكثر الألوان الرائجة هذا الموسم، وضمن مجموعات خريف وشتاء 2019-2020، وقد شاهدنا هلا العبدلله وقد اعتمدت هذا اللوم في أكثر من مناسبة وأكثر من أسلوب، وأحدثها كان في تايور فنتج اختارته من كريستيان ديور Christian Dior مؤلف من جاكيت بليزر وتنورة قصيرة، وقد نسقت من تحته سويتشرت باللون البيج، واختارت معه حذاء كاحل من الجلد مزينًا بالأربطة.
اللون الأبيض مع الشعر الأسود بأسلوب هلا العبدلله
الأبيض يوحي بالكثير من الأناقة والرقي، ولا سيما إن تم اعتماده في اطلالة كاملة كما هو رائج هذا الموسم، وهو لون مثالي للسمراوات وصاحبات الشعر الأسود، حيث إنه يخلق توازنًا في الاطلالة ونعومة في الأسلوب، وقد شاهدنا هلا العبدلله وقد اعتمدت الأبيض في مختلف اطلالاتها، منها هذا اللوك الأنيق الذي اختارت فيه فستانًا أبيض بقصة مبتكرة، ونسقت معه أقراطًا ماسية ناعمة.
ألوان أزياء تناسب صاحبات الشعر الأسود بأسلوب هلا العبدلله، شاهدي صور الاطلالات التي اخترناها لكِ اليوم، واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ وتناسب ذوقكِ.
كانت هذه تفاصيل خبر ألوان أزياء تناسب صاحبات الشعر الأسود بأسلوب هلا العبدلله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.