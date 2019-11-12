كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - هلا العبدلله إحدى الإنفلونسرز العربيات الأكثر شهرة، ويتابعها على حسابها الشخصي على انستقرام ما يزيد عن 2 مليون شخص، وقد اكتسبت شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أسلوبها العفوي القريب من الناس، وأناقتها العصرية في مختلف المناسبات، وبسبب ملامحها الشرقية الجذابة أيضًا، مع الشعر الأسود والعيون السوداء الكبيرة، وكثيرات من النساء العربيات يتشاركن مع هلا في هذه الصفات، ولهذا فقد جمعنا اليوم بالصور أزياءً تناسب صاحبات الشعر الأسود مستوحاة من هلا العبدلله.



اللون الأحمر بأسلوب هلا العبدلله

توب باللون الأحمر اعتدمتها هلا العبدالله



الأحمر يصنف من ضمن أكثر الألوان حرارة وجاذبية، وهو مثالي مع الشعر الأسود، ولهذا فقد شاهدنا هلا العبدلله كثيرًا في هذا اللون، وقد نسقته بأساليب مختلفة منها الرسمي ومنها الكاجوال، مثل هذا اللوك المميز الذي اعتمدت فيه توب بياقة عالية حمراء نسقت من فوقها جيليه باللون الرمادي، ومعهما اختارت بنطلونًا بخصر عالٍ أسود، زينت خصره بحزام من الجلد من لويس فويتون Louis Vuitton.



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هلا العبدلله تختار اللون البنفسجي

هلا العبدالله في تيور باللون البنفسجي



البنفسجي من أكثر الألوان الرائجة هذا الموسم، وضمن مجموعات خريف وشتاء 2019-2020، وقد شاهدنا هلا العبدلله وقد اعتمدت هذا اللوم في أكثر من مناسبة وأكثر من أسلوب، وأحدثها كان في تايور فنتج اختارته من كريستيان ديور Christian Dior مؤلف من جاكيت بليزر وتنورة قصيرة، وقد نسقت من تحته سويتشرت باللون البيج، واختارت معه حذاء كاحل من الجلد مزينًا بالأربطة.





اللون الأبيض مع الشعر الأسود بأسلوب هلا العبدلله

فستان ناعم أبيض اختارته هلا العبدالله





الأبيض يوحي بالكثير من الأناقة والرقي، ولا سيما إن تم اعتماده في اطلالة كاملة كما هو رائج هذا الموسم، وهو لون مثالي للسمراوات وصاحبات الشعر الأسود، حيث إنه يخلق توازنًا في الاطلالة ونعومة في الأسلوب، وقد شاهدنا هلا العبدلله وقد اعتمدت الأبيض في مختلف اطلالاتها، منها هذا اللوك الأنيق الذي اختارت فيه فستانًا أبيض بقصة مبتكرة، ونسقت معه أقراطًا ماسية ناعمة.





ألوان أزياء تناسب صاحبات الشعر الأسود بأسلوب هلا العبدلله، شاهدي صور الاطلالات التي اخترناها لكِ اليوم، واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ وتناسب ذوقكِ.