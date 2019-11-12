الإسكارف المثالي للشتاء.. كيف تختار المناسب لإطلالة العمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - الإسكارف، من قطع الإكسسوارات المهمة خاصة في فصل الشتاء، وتمنح مزيداً من الدفء بإطلالة عصرية أنيقة؛ لذلك تحرص أشهر محال الأزياء العالمية على عرضها للبيع ضمن مجموعتها السنوية لفصل الشتاء.

أزياء من وحي البلوجر محمد النحيت



وبالرغم من الاهتمام العالمي المتزايد الذي تلقاه الإسكارف، فإن فئة كبيرة من الرجال يجهلون طريقة اختيار الإسكارف المثالي لإطلالتهم الشتوية، إليك بعض النصائح السريعة للاختيار الإسكارف المناسب.



اختيارالإسكارف المثالي

الإسكارف المثالي



- دائماً ما يعتمد خبراء الأزياء على الألوان الغامقة نمطاً ثابتاً وأنيقاً في الإسكارف خاصة أثناء فصل الشتاء

- تجنب ألوان الإسكارف الزاهية خاصة مع الملابس الرسمية والبلطو

- تفادي ربطات الإسكارف المعقدة في ساعات العمل، واكتفِ بلفة على رقبتك مع ترك الجانبين منسدلين

- اختر الإسكارف المشجر في حال ارتدائك الملابس غير الملونة

- يتماشى الإسكارف القصير مع الملابس الكلاسيكية، ويفضل اختيار الإسكارف بلون البدلة؛ ولإطلالة رسمية أنيقة لا داعي للتكلف، فقط كل ما عليك فعله هو وضع الإسكارف حول الرقبة مع ترك طرفيه منسدلين أو إدخالهما في البليزر.

- اختر الإسكارف ذا ألوان حيادية هادئة في حال ارتدائك لملابس مشجرة؛ وإليك في الألبوم التالي مجموعة من لفات الإسكارف الأنيقة.

تنسيقات شبابية للرجل من وحي ناصر عباس





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