حقائب الملكة رانيا بين المصممين المحليين والماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 07:39 مساءً - حافظت الملكة رانيا زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين على جمالها وأناقتها على مر السنين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإطلالات الكلاسيكية التي تختارها الملكة رانيا في الزيارات الرسمية أو المناسبات الخاصة.

وكونها من الملكات اللواتي يفضلن اختيار الألوان المختلفة والمتنوعة لأزيائهن، تختار في الوقت نفسه الحقائب المميزة التي لا تنحصر في جميع الأوقات بالماركات العالمية، بل نراها تعتمد في الكثير من الأوقات على الحقائب المصممة محلياً بتوقيع مصممين أردنيين أو عرب.

لكن هذا الأمر لا يعني أن تتخلى عن حقائب المصممين العالميين، فهي لطالما أبهرتنا بخياراتها الأنيقة من فيندي Fendi أو من جيفنشي Givenchy، وتبقى الماركة المفضلة والأقرب إلى قلبها هي Bottega Veneta



الحقائب الصغيرة الكلاسيكية

الملكة رانيا تختار حقيبة يد باللون الأسود الأنيق



في إطلالاتها الرسمية تعمد الملكة رانيا إلى تنسيق الحقائب الكلاسيكية التقليدية ذات الألوان الموحدة والثابتة، والتي عادة ما تكون بألوان اعتدنا على رؤيتها ترافق الإطلالات الكلاسيكية، كخيارها لحقيبة باللون الأسود بحزام صغير نسقتها مع فستان طويل باللون الأبيض مزين بخطوط سوداء.

أما في إطلالة أخرى، اختارت الملكة رانيا حقيبة ذات لون عسلي مائل إلى البني، الذي يعتبر ترند شتاء 2020 بجدارة، ناهيك عن أن الحقيبة جاءت بتصميم بسيط وملفت للنظر، لذا ننصحك بتجربة اختيار هذه الحقيبة مع إطلالاتك الرسمية.



الحقائب الصغيرة الملونة

الملكة رانيا بإطلالة أنيقة ومميزة مع حقيبة يد باللون الوردي الفاتح



قد لا نرى الكثير من السيدات يرغبن باختيار حقائب ملونة، سواء تداخلت فيها الألوان أو جاءت بلون واحد، لكن هذا الأمر لا ينطبق عند الملكة رانيا التي لطالما أبهرتنا بخياراتها المميزة من الحقائب الصغيرة الملونة، حيث نسقت في إحدى زياراتها معطفاً طويلاً من اللونين البيج والوردي الفاتح، اختارت معه حقيبة يد بسيطة وغير مزينة من اللون الوردي الفاتح، ننصحك باختيار هذه الحقيبة فقد تميزت بلونها وتفاصيلها.

الملكة رانيا تنسق حقيبة يد كلاسيكية باللون الأحمر الغامق مع إطلالة أنيقة



وفي الكثير من الإطلالات اختارت الملكة رانيا حقائب متعددة الألوان مثل الخمري، الوردي الفاتح، الأخضر الغامق، وبالطبع البني، لتناسب كل حقيبة الملابس التي اختارتها.

الأحذية السوداء أو الأحذية البنية...أيهما تفضلين؟

الكاب الملون لإطلالة شتوية دافئة