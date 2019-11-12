ريم البارودي تساند رامي جمال بـ"هاشتاج": لسه فيه أمل

أعادت الفنانة ريم البارودي، مشاركة منشور المطرب رامي جمال، الذي أعلن فيه إصابته بمرض البهاق، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات على موقع "إنستجرام"، موجهة رسالة دعم له.

وأرفقت ريم تعليقًا على الصورة، قائلةً: "أنت قد أي حاجة بثقتك بنفسك وإيمانك بالله وحبك واحترامك لفنك وجمهورك، ولا يهمك وألف مليون سلامة يا صديقي وزوج صديقتي الصدوقه ناريمان".

وتابعت: "النجم الموهوب المحترم الراقي #رامي_جمال، ربي كريم قادر أنه يشفيك في غمضه عين ولا يهمك من أمتى مهم الشكل، المهم جمال الروح والموهوبة الحقيقية ولا يصح إلا الصحيح".

واختتمت رسالتها بهاشتاج قائلةً: "#الفن #لسه_في_أمل #رامي_جمال".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع الصورة، حيث حصدت قرابة الـ11 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، والتي كان أبرزها الفنان رامي جمال، حيث قال:"انتي عارفة إني بحترمك، وبستجدعك وهي الدنيا مبتحلوش وتهون غير باللي زيك".

رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق

وكان رامي جمال أعلن إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، قائلا: "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".

وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".

وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني أعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".

واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".