الامارات | وصفات منزلية تخفف أعراض البرد.. لكن ماذا عن آثارها الجانبية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات منزلية تخفف أعراض البرد.. لكن ماذا عن آثارها الجانبية؟ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الألماني للجودة في الرعاية الصحية إن العلاجات المنزلية ووصفات الطب البديل يمكن أن تخفف من أعراض نزلات البرد، إلا أنه حذر من أن مثل هذه العلاجات قد يكون لها آثار جانبية محتملة، ونصح المرضى بضرورة الاستفسار عن المخاطر المحتملة واستشارة طبيب الأسرة.
وفي حالة الإصابة بالسعال فإنه يمكن استعمال شاي الزعتر من الصيدلية، كما يمكن الاعتماد على عصير البصل الطارد للبلغم، وتناول ملعقة منه على مدار اليوم، إلا أن الخبراء الألمان نصحوا بإعداد عصير البصل مجدداً كل يوم، حتى لا تتكون به البكتريا والجراثيم.
وإذا كانت نزلات البرد مصحوبة بالحمى، فإنه يمكن استعمال ضمادات الساق لتبريد الجسم، ومع ذلك أوضح الخبراء أن هناك الكثير من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، والتي لا يُسمح معها باستعمال ضمادات الساق، مثل الارتجاف وعدوى المسالك البولية وبرودة اليدين والقدمين.
وعلى الرغم من توافر الكثير من العلاجات المنزلية للأعراض المرضية الأخرى، بدءاً من فقدان الشهية وحتى الأرق، إلا أن المركز الألماني للجودة في الرعاية الصحية أكد أن هذه العلاجات وإجراءات الطب البديل لا تغني عن زيارة الطبيب المختص.
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