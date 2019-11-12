ستشعر بسعادة.. 7 أشياء بسيطة تساعد على قضاء لحظات الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

من الغناء مع المذياع إلى تنظيف الهاتف الجوال، إليك بعض وسائل استغلال لحظات فراغ قليلة حتى تصبح أكثر سعادة ولياقة.

إليك بعض الطرق السهلة لتحسين لياقتك بشكل مفيد خلال إعداد كوب الشاي أو انتظار إطلاق الميكروويف لصافرته معلنا الانتهاء من تسخين الطعام، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

1- مرن عضلاتك:

يقول الطبيب لوك بولز من عيادات بوبا هيلث كلينيكس، "الأمر يستغرق دقيقة حتى تغلي المياه في البراد الكهربائي، لذا اقض 30 ثانية في أداء تمارين الساق (بالوقوف على أطراف أصابع القدمين ثم النزول) واقض الثلاثين دقيقة الأخرى في تمرين الجلوس بالاستناد على الحائط". ولفعل هذا اسند ظهرك وهو مستقيم إلى حائط وقم بالنزول بجسمك بثني الركبتين بزاوية 45 إلى 90 درجة.

2- غني مع المذياع:

وجد علماء جامعة مانشستر أن "الكييس" وهو عضو ضئيل في الأذن الداخلية مرتبط بالوِطَاء وهو الجزء المسؤول عن تسجيل المتعة في الدماغ. وعندما يغني المرء، يرصد الكييس الاهتزازات الصغيرة التي ترسل إشارات إلى الوطاء ما يعطي إحساسا فوريا بالسعادة.

3- تهجأ الكلمات بالعكس:

يقول طبيب الأعصاب راهول جانديال إن فعل هذا في رأسك يجبر الدماغ على التفكير بقوة واستخدام الذاكرة العاملة.

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4- نظم حقيبة اليد:

أي شيء يزن أكثر من ثلاثة أرطال يشكل عبئا على الظهر. وبالتالي خذ دقيقة من وقتك وتخلصي من كل المكياج والفواتير القديمة والعملات المعدنية المتناثرة عبر الحقيبة.

5- فكر في ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان بسببها:

تقترح كلوي بروذريدج، خبيرة التنويم الإيحائي والمدربة، "يمكن أن تكون ممتنا لتمتعك بجسد صحي أو لأنه يوم مشمس أو بسبب العصيدة التي على وشك أن تتناولها على الفطور".

وتضيف: "ممارسة الامتنان يساعدنا على تعليم أدمغتنا النظر إلى الأشياء الجميلة في حياتنا، ومساعدتنا على أن نصبح أكثر إيجابية".

6- عانق زوجتك أو والدك أو طفلك:

يقول المؤلف أندي كوب: "معدل العناق المتوسط يدوم 1ر2 ثانية ولكن بحاجة لاستمراره سبع ثوان أو أكثر ليشكل فارقا".

7- نظف هاتفك الجوال:

يقول الباحثون إن الهاتف العادي به 25 ألف جرثومة لكل بوصة مربعة ، وهذا أكثر من الموجود على نعل الحذاء. قم بإطفاء هاتفك قبل التنظيف واستخدم منظف شاشات مخصص لهذا الغرض وخرقة من الميكروفايبر. وتعد المناديل المبللة المضادة للبكتيريا والمطهرات مواد كاشطة ويمكن أن تتسبب في تآكل الطبقة الواقية بالشاشة.