35 إطلالة لهند رستم في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

بموهبة فريدة خطفت الأنظار أمام الشاشة، وجسد فائر الأنوثة ذو منحنيات قوام كـ"الساعة الرملية" وصوت رخيم يأسر القلوب، استطاعت أن تكون أيقونة ربما لا يستطع أحد منافستها، وسجلت تاريخًا حافلًا وضعها بين الكبار في تاريخ السينما المصرية، قد تعرفها بـ"مارلين مونرو الشرق" أو هند رستم.

في منزل صغير بحي محرم بك بالإسكندرية، ولدت هند رستم في مثل هذا اليوم من العام 1931 لأب وأم يعيشان حياة مستورة، وكانت البداية الحقيقية لها في السينما عندما قادتها الصدفة لمكتب شركة الأفلام المتحدة عام 1946 لتبدأ مسيرتها في فيلم "أزهار وأشواك" بدور صغير مع الفنان يحيى شاهين.

في ذكرى ميلاد "ملكة الإغراء" كما أطلق عليها بعض النقاد، نستعرض لكم 35 صورة لبعض إطلالاتها من الفساتين المجسمة التي تبرز جمال قوامها، المتسم بالنعومة والأنوثة الشديدة.