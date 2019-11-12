صورة..حنان مطاوع تخفي وجه ابنتها: ربنا يحفظها

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها مع ابنتها "أماليا"، التي رزقت بها مؤخرا، حيث حرصت على إخفاء وجهها. وكتبت حنان تعليقا على الصورة: "حب عمري.. ربنا يحفظها ويسعد الناس كلها". Advertisements وكانت الفنانة حنان مطاوع أعلنت وضعها لمولودتها الأولى، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني. وأطلقت حنان اسم "أماليا" على المولودة الجديدة، وأوضحت عبر حسابها على Instagram، أن "أماليا" اسم مصري فرعوني، معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك.

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