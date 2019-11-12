كانت تجهزه لابنها.. قالب حلوى ينهي حياة مسنة فرنسية

توفيت امرأة فرنسية خلال قيامها بإعداد قالب من الحلوى لابنها البالغ من العمر 15 عامًا، بعد أن علق وشاحها في الخلاط الكهربائي.

أفادت فرق الإسعاف والشرطة أن امرأة، تبلغ من العمر 58 عاما، توفيت مختنقة عندما علق وشاحها في الخلاط الكهربائي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الشرطة الفرنسية أن المرأة الخمسينية كانت تعد الحلويات مع ابنها عندما وقع الحادث المؤسف، مشيرة إلى أن ابن الضحية، البالغ من العمر 15 عاما، كان في الشقة.

فصل الابن التيار الكهربائي عن الخلاط، ممزقا وشاح والدته، إلا أن ما فعله لم يكن كافيا لإنقاذ حياتها.