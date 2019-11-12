"الوباء المنسي".. يحصد روح طفل كل 39 ثانية

حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، ومنظمة إنقاذ الطفولة الخيرية و4 وكالات صحية عالمية من مخاطر ما وصفته بـ"الوباء المنسي"، وخطورته على صحة الأطفال، حيث يقتل طفلًا كل 39 ثانية.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لمنظمة "اليونيسيف"، تسبب الالتهاب الرئوي في قتل نحو 800 ألف طفل العام الماضي، على الرغم من إمكانية الشفاء والوقاية منه، وفقًا لموقع "سبوتنك".

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف "جافي" للقاحات: "حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة، لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم، تبعث على الصدمة".

يذكر أن الالتهاب الرئوي، أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.