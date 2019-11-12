بعد إصابته بالبهاق.. زوجة رامي جمال تدعمه برسالة رومانسية: ربنا رزقني بيك

تحدثت ناريمان عن علاقتها بزوجها المطرب رامي جمال، في أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان "رامي" إصابته بمرض البهاق، وذلك عبر برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر قناة "إم بي سي".

وفي إعلان الحلقة التي تستضيف نارميان، قالت: "عمري في حياتي ما كنت أتخيل أن ربنا يرزقني بزوج زيه، وربنا يخليه ليا".

وتحدثت في كواليس الحلقة، التي نشرت صفحة البرنامج الرسمية عدة مقاطع منه عبر تويتر، عن الديو الذي كان مقررا مع زوجها حيث قالت: "فرحت جدا، وقلت خلاص دي أغنيتي ومفيش مجال أصلا أنه يرجع في كلامه"، وذلك لأن رامي جمال في بداية زواجهما قد خيرها بينه وبين الغناء، وقال إنه رجل فلاح لا يرتضي بأن تغني زوجته.

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كما غنت نارميان لزوجها رامي جمال أغنية "زي الشمس"، وأهدتها له، ومن المقرر عرض الحلقة قريبا.

مرض رامي جمال

وكان المطرب رامي جمال أعلن عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إصابته بمرض البهاق، وقال إن البعض يرفضون مصافحته ظنا منه أنه مرض معد رغم إنه ليس كذلك، كما تحدث عن تردده في ترك المجال الفني الذي يعتمد على المظهر.

ولكن المطرب الشاب وجد دعما كبيرا من محبيه وجمهوره وزوجته.