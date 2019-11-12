يحارب آلام الدورة الشهرية.. تعرف على فوائد الزعفران

يحتوي الزعفران على العديد من القيم الغذائية، التي تساهم في الحد من متاعب الدورة الشهرية، وفقًا لموقع "health life".
يعتبر شاي الزعفران سلاح فعال لمحاربة متاعب الدورة الشهرية، بفضل المواد الفعالة فيه مثل "كروسين" و"كروسيتين" و"سافرانال"، التي تعمل على مواجهة التقلصات، وإعادة التوازن للهرمونات.
ويساعد شرب شاي الزعفران بانتظام في تخفيف متاعب الدورة الشهرية، ويعمل على تخفيف المتاعب الصحية المصاحبة لمرحلة انقطاع الطمث، في سن اليأس.
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