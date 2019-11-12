"حوار صحفي قلب حب".. سر غرام رمضان صبحي وزوجته حبيبة إكرامي

"حوار صحفي فنظرة فإعجاب ثم حب وخطوبة وزواج"، هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي، رمضان صبحي، وحبيبة إكرامي، ابنة إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق.

ويقدم هُن قصة حب وزواج حبيبة إكرامي، ورمضان صبحي، خلال السطور التالية.

البداية من حوار صحفي

التعارف بين رمضان وحبيبة لم يكن وديا بداعي الزمالة بين لاعب الأهلي وشريف إكرامي شقيقها، إنما جاء رسميا، بتكليف من الجامعة.

وكشف رمضان صبحى، سر علاقته بحبيبة، قائلاً: "أجرت معي حوارًا بتكليف من جامعتها، ومع بعض اللاعبين، وشعرت بشيء تجاهها، ودخلت من الباب على طول، أنا ماليش في اللف والدوران، ودخلت من الباب بعد الانترفيو، وكل حاجة مشيت تمام".

تعاملت حبيبة مع تقدم رمضان لخطبتها من والدها بخجل شديد، وعن هذا الموقف يحكي إكرامي الأب: "قلت لها هل أنتي موافقة ولا لأ، سكتت ونظرتلي بخجل شديد فأخبرها: إذاً سأخبر رمضان برفضك له، فقالت بحدة شديدة: أنا موافقة عليه وعايزه اتجوزه".

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رفضت حبيبة عشرات تقدوا لها بعد أن عرفت طريق المدرجات وجلست تترقب فارسها، وبعد انتهائهم من أداء الامتحانات، نظم الثنائي حفلًا صغيرًا للاحتفال بالخطبة وسط العائلة والأصدقاء، داخل منزل شقيقها شريف إكرامي، وقبل إتمام إجراءات السفر لإنجلترا لإتمام الانتقال لستوك سيتي الإنجليزي.

أقام العروسان حفل زفافهم في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وسط حضور نجوم الأهلي والمنتخب حسام غالي ومروان محسن ومؤمن زكريا وصالح جمعة وسعد سمير ورامي ربيعة، ومحمد هاني وأحمد عادل عبد المنعم وحسين السيد وعمرو جمال وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد وعمر السولية ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين السيد وعمرو جمال وأحمد الشيخ وباسم علي وأحمد حجازي وسعد سمير، في 27 يوليو، عام 2017.

وأحيا الحفل المطرب عمرو دياب الذي خطف الأضواء من لاعبي الأهلي بشعبيته الجارفة، حيث تهافت الحضور عليه لالتقاط الصور معه.