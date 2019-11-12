دراسة أمريكية: الوجبات المسائية تضر بقلوب النساء

أشارت دراسة جديدة إلى أن العشاء المتأخر والوجبات الخفيفة المسائية، تؤثر سلبا على قلوب النساء.

ووجد باحثون من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، أن النساء اللائي يتناولن المزيد من السعرات الحرارية اليومية في المساء، لديهن مخاطر أكبر للإصابة بأمراض القلب.

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وشملت الدراسة الجديدة 112 امرأة ، متوسط أعمارهن 33 عاما، حيث جرى تقييم صحة قلوبهن في بداية الدراسة ثم مرة أخرى بعد عام واحد، وسجلت النساء ما تم تناوله لمدة أسبوع واحد في بداية الدراسة ولمدة أسبوع واحد بعد 12 شهرًا.

معظم النساء تناولن بعض الطعام بعد الساعة 6 مساءً، لكن أولئك اللائي تناولن نسبة أعلى من السعرات الحرارية اليومية في المساء أصحاب صحة سيئة.

وفي الواقع، مع كل 1 ٪ زيادة في السعرات الحرارية المستهلكة بعد الساعة 6 مساء، انخفضت صحة القلب وفقا لذلك، وعلى وجه التحديد كانت النساء اللائي تناولن أكثر من السعرات الحرارية اليومية في المساء أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم.