الفاصوليا والشوفان بالزبادي والبليلة .. "وجبات تشبّع" وغنية بالفيتامينات

قال الدكتور أحمد الخطيب أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنَّ الحبوب الكاملة تعتبر مصدر غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ومن أمثلتها الفريك والبرغل والفاصوليا البيضاء والقمح.

وأضاف "الخطيب"، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أنَّ تناول "طبق بليلة" مع كوب لبن مضاف إليه ملعقة عسل صباحَا يعتبر وجبة كاملة مفيدة، وغنية لما تحتويه من العناصر الغذائية المتعددة.

وأشار إلى أنَّ تناول 3 ملاعق من الشوفان على كوب زبادي صباحًا أو مساءً لمدة 3 أشهر يكفي لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وذلك لأنَّ الشوفان أو البليلة تمنح الشعور بالشبع على مدار اليوم لامتصاصهم الماء وكبر حجمهم داخل المعدة مما يعطي الشبع والامتلاء.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية أنَّ الحبوب الكاملة تعد مصدر جيد لفيتامين "هـ" الذي يساعد على نضارة البشرة، مبينًا أن الفاصوليا البيضاء واللوبيا تعد مصدرًا مهمًا للبروتينات النباتية والحديد، كما تساعد في تحسين مستوى السكر في الدم، وتحسين نسبة التركيز لسهولة هضمها.