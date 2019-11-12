استشاري أمراض نساء: الصحة الإنجابية للسيدات لا تقتصر على الحمل والولادة

أكد الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري، إنَّ الصحة الإنجابية هي عبارة عن منظومة كاملة؛ تبدأ منذ ولادة الفتاة وحتى نهاية العمر بمعنى أنها لا تقتصر على الحمل والولادة فقط .

وأضاف "إبراهيم"، خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أنَّ الصحة الإنجابية للفتاة تعتمد في الأساس على صحة والدتها، وهذا يعني أنَّه للوصول إلى صحة سليمة للفتاة يجب على الأم أن تتمتع بصحة جيدة أولًا، وذلك بالتغذية السليمة والبعد التام عن التدخين والكحوليات، وتجنب التوتر في أثناء الحمل حتى تكون صحتها جيدة ومستعدة لإنجاب فتاة قابلة للحياة في ظروف صحية سليمة.

وتابع أنه على الأم أيضًا الاهتمام بفترة الرضاعة الطبيعية للأطفال، بحيث يجب أن تكون الرضاعة كاملة ومنتظمة في أول ستة أشهر، مع مراقبة معدلات النمو مع طبيب الأطفال، مع الاهتمام بنوعية الغذاء المقدم لهم بعد انتهاء هذه المدة وذلك من خلال استشارة الطبيب، وعند بلوغهم سن 6 سنوات يجب تشجيعهم على ممارسة الرياضة.