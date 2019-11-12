نوره حمدي تطلق مجموعة من الرموش في ملتقى خبيرات التجميل في دبي

بحضور نخبة من نجوم الفن والاعلام أطلقت خبيرة التجميل المصرية الشهيرة "نوره حمدي" مجموعة جديدة من الرموش أثناء مشاركتها في ملتقى خبيرات التجميل في الإمارات، من خلال مجموعة مراكز نورة حمدي للتجميل ودار السندريلا للتجميل التابع لإدارتها.

وحول مشاركتها في الملتقى، قالت "حمدي" في تصريحات خاصة: "قدمنا في أول أيام الملتقى عرضا وتدريبا على أحدث طرق تركيب الرموش، التي تظهر جمال المرأة، وكان عرضا ناجحا".

وأضافت: "نحن ندرب المدربين وليس المبتدئين، والحمد لله لاقى عرضنا نجاحا وصدى لدى المشاركين من كل الدول العربية.. نطرح رموشا خاصة بنا لها أشكال معينة كانت تطلب منا، لذا عملت على توفيرها لتناسب أذواق كل الناس".

من جهة أخرى، أشارت "حمدي" إلى أن مراكز التجميل لديهم تهتم بكل ما يعني المرأة وجمالها، من عناية بالجسم والبشرة وكل شيء يتعلق بالجسم، موضحة: "لدينا أربعة مراكز تجميل في الامارات، وبدأت بتأسيس مركز جديد في الإسكندرية في مصر، وخطة التوسع موجودة وأنفذها بشكل مدروس".

إلى ذلك، وجهت خبيرة التجميل تحية على طريقتها الخاصة لكل من لبنان والعراق، وقالت: "سنقدم في اليوم الثاني من الملتقى فكرة مميزة، فلدينا عرض مع موديل يظهر اللوك العراقي مرفقا بأغنية عراقية جميلة تناسب اللوك، كما سنقدم عرضا لموديل بلوك لبناني مع أغنية لبنانية.. كل الحب لشعبَي العراق ولبنان".

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وفي ختام تصريحاتها، أشارت "حمدي" إلى أنها تعاملت مع عدد كبير من نجمات الفن العرب، أبرزهن "نبيلة عبيد"، مضيفة: "كنت أتمنى أن أتعامل مع سعاد حسني، وفي الحقيقة صالون دار السندريلا أسميناه بهذا الاسم نسبة لأيقونة الجمال العربي سعاد حسني، التي اشتهرت بجمالها بدون تكنولوجيا التجميل المتواجدة حاليا".

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